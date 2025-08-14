TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 편의점 업계가 프로야구의 뜨거운 인기에 힘입어 인기 구단들과의 협업 상품을 잇달아 선보이고 있다.

GS25는 올해 프로야구 리그에서 1위와 2위를 달리고 있는 LG트윈스, 한화이글스와 손잡고 다양한 굿즈와 간식 상품을 출시한다. LG트윈스와의 협업으로는 오리지널 핫도그와 보랭 백이, 한화이글스와는 보랭 백, 아크릴 디오라마, 컵홀더 트레이, 하루엔진 마그 부스터샷, 텀블러&스티커 세트 등이 준비됐다. 이들 상품은 19일부터 우리동네GS 앱을 통해 한정 예약 판매되며, 한화이글스 40주년을 기념하는 와인도 2종 각각 2천병 한정으로 와인25플러스에서 만나볼 수 있다. GS리테일 관계자는 "올 시즌 가장 주목받는 구단들과의 협업을 통해 고객들에게 새로운 경험을 제공하고 있다"고 전했다.

롯데 계열의 세븐일레븐은 롯데자이언츠와 협업해 유니폼 키링이 동봉된 스낵 기획세트 2종을 출시했다. 부산 사직구장 내 점포 등에서는 15일부터, 전국적으로는 22일부터 판매된다. '가나초코바 자이언츠기획세트'에는 홈 유니폼 키링 34종 중 1종과 가나초코바 2개, 가나초코바아몬드 2개가 들어 있으며, '빼빼로 자이언츠기획세트'에는 원정 유니폼 키링 34종 중 1종과 초코빼빼로, 아몬드빼빼로가 포함됐다. 앞서 세븐일레븐이 선보인 '거인의 함성, 마!' 시리즈도 석 달 동안 300만 개가 판매되는 등 큰 인기를 끌었다.

편의점과 프로야구 구단의 이색 협업 상품들은 야구 팬들의 소장 욕구를 자극하며, 편의점 업계의 새로운 마케팅 트렌드로 자리 잡고 있다.