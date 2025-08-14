TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 충북 음성군에 새로운 파크골프장이 문을 열었습니다. 14일 개장한 '음성파크골프장'은 음성읍 읍내리에 위치해 있으며, 18홀 규모로 조성됐습니다. 이곳에는 쉼터, 임시주차장, 화장실 등 다양한 편의시설도 함께 마련돼 이용객들의 편의를 높였습니다.

이번 파크골프장 개장은 음성군 내 네 번째로, 지역 내 파크골프 인프라가 점차 확장되고 있음을 보여줍니다. 군은 늘어나는 파크골프 수요에 대응하기 위해 감곡과 대소 지역에도 각각 18홀 규모의 파크골프장을 2026년 상반기와 하반기에 완공할 예정입니다.

현재 운영 중인 생극면 파크골프장(18홀)과 맹동면 파크골프장(9홀) 역시 내년 하반기와 2027년 하반기까지 각각 18홀로 확장될 계획입니다. 군 관계자는 "생활체육 시설이 부족한 원남면과 삼성면에도 파크골프장 조성을 검토하고 있다"고 밝혀, 앞으로도 지역 내 생활체육 인프라가 더욱 확대될 전망입니다.