TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 유도 지역 실업팀 A 코치의 상습적인 권력 남용에 대해 징계를 요구했다. A 코치는 선수들에게 대리운전과 술자리를 반복적으로 강요한 것으로 드러났다.

스포츠윤리센터는 “A 지도자가 지위의 상하관계를 이용해 선수들에게 부당한 지시를 지속적으로 내렸다”며 “이는 명백한 인권 침해 행위”라고 밝혔다. 이에 따라 센터는 대한체육회 스포츠공정위원회 규정에 따라 A 코치에 대한 징계를 공식 요청했다.

조사에 따르면, A 코치는 대회 기간 중 선수에게 술에 취한 유도 관계자를 숙소에 데려다주도록 대리운전을 시켰으며, 자고 있던 선수들을 깨워 술을 마시자고 요구한 것으로 전해졌다. 또한 무릎을 다친 선수에게 팀 성적을 이유로 대회 출전을 강요해 부상을 악화시킨 정황도 드러났다.

선수들은 이러한 부당한 대우를 스포츠윤리센터에 신고했고, A 코치는 조사 과정에서 “선수 활동 외 부대 활동이 근로계약서에 명시돼 있으며, 유도 관계자를 숙소에 데려다주는 것은 의전 활동의 일환”이라며 부당한 지시가 아니라고 주장했다. 또한 “선수가 연봉과 계약금에 대해 상의하고 싶다고 해서 술자리를 가진 것”이라며, 취침 중인 선수들을 깨워 술을 마시자고 한 사실은 없다고 해명했다.

그러나 스포츠윤리센터는 A 코치의 해명을 대부분 받아들이지 않고, 징계가 필요하다는 입장을 분명히 했다.