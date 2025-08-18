TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 국제축구연맹(FIFA)이 클럽 월드컵의 판을 키우기 위한 대대적인 변화를 모색하고 있다. FIFA는 참가 팀 수를 기존 32개에서 48개로 늘리고, 대회 개최 주기를 2년으로 단축하는 방안을 논의 중이다.

영국 가디언의 18일(한국시간) 보도에 따르면, 레알 마드리드, 바르셀로나, 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 나폴리 등 세계 유수의 빅클럽들이 대회가 더 자주 열리기를 원하고 있다. 이들은 막대한 우승 상금에 매력을 느껴 FIFA에 대회 주기 단축을 강하게 요청하고 있다.

FIFA는 2029년부터 국가별 최대 2개 팀 출전 제한을 폐지하고, 참가 팀 수를 48개로 늘리는 한편, 클럽 월드컵을 2년에 한 번씩 개최하는 방안을 적극 검토하고 있다. 또한, 선수들의 일정 부담을 줄이기 위해 6월 A매치 기간을 없애는 방안도 함께 논의 중이다.

클럽 월드컵은 2000년 처음 개최된 이래, 6개 대륙 클럽 챔피언과 개최국 리그 우승팀이 경쟁하는 대회로 자리 잡았다. 2023년에는 4년마다 32개 구단이 참가하는 새로운 포맷이 도입됐고, 올해 6월에는 첫 대회가 성공적으로 열렸다. 첼시가 우승을 차지하며 약 8,500만 파운드(1,597억 원)의 상금을 거머쥐는 등, 클럽 월드컵은 점점 더 큰 관심과 기대를 모으고 있다.

FIFA의 이번 논의가 실제로 실행될 경우, 글로벌 축구계에 큰 변화를 불러올 전망이다.