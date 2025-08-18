TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 남자 프로배구 OK저축은행이 2025-2026시즌 아시아 쿼터 선수로 선발한 매히 젤베 가지아니(등록명 젤베)가 지난 16일 인천국제공항을 통해 입국했다. 구단은 18일 젤베의 입국 소식을 공식 발표하며 기대감을 드러냈다.

젤베는 지난 4월 열린 2025 한국배구연맹(KOVO) 남자부 아시아 쿼터 드래프트에서 전체 7순위로 OK저축은행의 선택을 받았다. 이란 출신인 젤베는 유럽 무대에서도 활약한 경험이 풍부하다. 2023-2024시즌에는 튀르키예의 명문 페네르바체, 2024-2025시즌에는 그리스 올림피아코스에서 뛰며 실력을 입증했다.

208cm의 큰 키를 자랑하는 젤베는 미들 블로커로서 스피드와 블로킹, 속공 모두에서 강점을 보인다. 이런 능력을 바탕으로 이란 국가대표팀 소속으로도 국제 대회에 자주 출전해왔다. 2022 항저우 아시안게임과 2024 발리볼네이션스리그(VNL) 등에서 이란을 대표해 활약했다.

젤베는 "OK저축은행에 합류하게 되어 기쁘다. 팀이 다시 포스트시즌에 진출할 수 있도록 앞장서겠다. 빠르게 적응해 팀에 녹아들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다. 신영철 OK저축은행 감독 역시 "미들 블로커 한자리를 확실하게 채워줄 선수다. 팀에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.