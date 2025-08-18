TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 대한민국 선수단이 2025년 제12회 청두월드게임에서 금메달 5개, 은메달 2개, 동메달 7개로 총 14개의 메달을 획득하며 역대 최다 메달 타이기록을 세웠다. 이번 대회에는 11개 종목에 57명의 선수가 출전해 다양한 분야에서 눈부신 성과를 거뒀다.

한국은 주짓수(금 2, 동 1), 핀수영(금 1, 은 1, 동 2), 우슈, 당구, 체조, 스포츠클라이밍 등 여러 종목에서 메달을 수확하며 비올림픽 종목에서도 세계적인 경쟁력을 입증했다. 특히 주짓수의 임언주와 성기라, 우슈(산타)의 송기철은 첫 월드게임 출전에서 금메달을 목에 걸었고, 당구의 조명우는 한국 당구 역사상 최초로 월드게임 금메달을 차지하는 쾌거를 이뤘다.

핀수영의 신명준은 개인전과 단체전에서 모두 활약하며 2관왕에 올랐고, 남자 무호흡잠영 50ｍ에서는 대회 신기록을 수립해 한국 핀수영의 위상을 한층 높였다.

이번 월드게임은 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 정상 개최된 대회로, 한국 선수단은 이전 대회보다 두 배 이상 많은 인원이 참가했다. 직전 대회에서는 3개 종목에서만 메달을 획득했지만, 이번에는 7개 종목에서 메달을 따내며 저변 확대를 실감케 했다.

특히 이번 대회에 포함된 스포츠클라이밍, 롤러스포츠, 야구·소프트볼, 라크로스, 스쿼시, 플래그 풋볼 등 6개 종목이 2028년 로스앤젤레스 올림픽 정식 종목으로 채택되면서, 한국 선수단의 활약이 향후 올림픽 무대에서도 이어질 것이라는 기대감이 커지고 있다.

한국 선수단은 17일 폐회식을 끝으로 모든 일정을 마치고, 18일 인천국제공항을 통해 금의환향했다.