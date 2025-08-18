TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 경영 국가대표 후보선수단이 6월 19일부터 24일까지 루마니아 오토페니에서 열리는 '2025 제10회 세계주니어수영선수권대회'에 출전한다. 이 대회는 세계수영연맹이 격년으로 주최하며, 14세부터 18세까지의 젊은 선수들이 참가한다.

올해 한국에서는 후보선수단 10명이 파견되었다. 남녀 각 4명씩, 종목별 AQUA 포인트 랭킹 1위로 선발된 8명이 국가대표로 나서며, 남자부에는 원준(방산고2·자유형), 강민재(강원체고2·배영), 한주영(중랑구학교밖청소년지원센터·접영), 노민규(경기고3·개인혼영)가 출전한다. 여자부에는 박정원(서울체고3·접영), 이원(경기체중3·자유형), 송재윤(서울체고3·배영), 문수아(서울체고2·평영·개인혼영)이 이름을 올렸다.

또한, 주니어 연령에 해당하는 국가대표 김승원(경기 구성중)과 이리나(경기 갈뫼중)도 함께 파견되어 국제무대 경험을 쌓을 예정이다. 한국은 2022년 리마 대회에서 양하정이 여자 접영 100m 동메달을, 2023년 네타니아 대회에서 김준우가 남자 자유형 1500m 은메달을 따내며 세계주니어선수권에서 꾸준한 경쟁력을 보여왔다.

강용환 전임감독은 "하계 합숙훈련 기간 고강도 훈련을 집중적으로 소화한 만큼 자신감을 갖고 임하면 올해도 새로운 메달리스트가 나올 것으로 기대한다"고 전했다.