TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 2025 나주 영산강 축제가 오는 10월 8일부터 12일까지 영산강 정원 일원에서 화려하게 펼쳐집니다. 올해 축제는 영산강의 생태, 역사, 문화적 가치를 새롭게 해석하며, 농업과 정원, 마라톤을 결합한 다채로운 프로그램으로 한층 풍성해진 모습을 선보입니다.

‘영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌 2’를 슬로건으로 내건 이번 축제에서는 나주 농업페스타, 전남 정원 페스티벌, 전국 나주 마라톤대회 등 다양한 행사가 진행됩니다. 축제의 중심인 ‘영산강 주제관’에서는 영산강을 직접 체험할 수 있는 전시와 미디어 콘텐츠가 관람객을 맞이합니다.

특히, 나주의 역사 인물인 장화왕후와 고려 태조 왕건의 이야기를 담은 창작 뮤지컬 ‘왕후, 장화’가 주제공연으로 무대에 올라 깊은 감동을 선사할 예정입니다. 가족 단위 관람객을 위한 어린이 직업 체험, 인기 캐릭터와 함께하는 ‘뽀로로 & 베베핀 싱어롱쇼’, 보드게임 체험 등도 마련되어 남녀노소 모두가 즐길 수 있습니다.

이 밖에도 천연염색 패션쇼, 마당극 ‘나주 삼색 유산 놀이’, 동강 봉추 들노래, 무용극 ‘K-풍류 나주의 전설: 청명(淸明)’ 등 다양한 공연이 지역 문화의 멋과 깊이를 더합니다. 가을의 정취를 느낄 수 있는 코스모스 단지와 영산강 횡단 보행교는 새로운 관광명소로 자리매김할 전망입니다.

축제 기간 동안 매일 밤 열리는 ‘영산강 뮤직 페스티벌’에는 국내 정상급 가수들이 출연해 축제의 열기를 더할 예정입니다. 윤병태 나주시장은 “영산강은 나주의 뿌리이자 미래로 가는 길”이라며, “이번 축제를 통해 나주의 문화, 생태, 역사적 자원을 널리 알리고 시민과 방문객이 함께 어우러지는 자리가 되길 바란다”고 전했습니다.