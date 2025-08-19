TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 2025-2026 한국배구연맹(KOVO) 여자부 신인선수 드래프트가 오는 9월 5일 오후 2시, 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린다. 이번 드래프트에는 고등학교 졸업 예정자 56명, 대학생 1명, 실업팀 소속 1명 등 총 58명의 신인들이 참가 신청서를 제출하며 치열한 경쟁을 예고했다.

특히, 2025 국제배구연맹(FIVB) 21세 이하 세계선수권대회에 출전한 중앙여고 미들블로커 이지윤, 아웃사이드 히터 박여름, 일신여상 세터 최윤영 등 유망주들도 이번 드래프트에 이름을 올려 관심이 집중된다.

드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위의 역순을 기준으로 확률 추첨을 통해 결정된다. 페퍼저축은행이 35%로 가장 높은 확률을 갖고 있으며, 그 뒤를 GS칼텍스(30%), 한국도로공사(20%), IBK기업은행(8%), 현대건설(4%), 정관장(2%), 흥국생명(1%)이 잇는다.

또한, 페퍼저축은행과 흥국생명은 세터 이고은과 이원정의 트레이드와 함께 1, 2라운드 지명권을 맞바꾸는 등 전략적인 움직임을 보이고 있다. 이번 드래프트가 각 구단의 미래를 어떻게 바꿀지 팬들의 기대가 모아진다.