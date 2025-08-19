2025.08.20 (수)

2025-2026 여자 프로배구 신인 드래프트, 58명 미래 스타 탄생 예고

여자배구 신인 드래프트, 9월 5일 메이필드 호텔서 개최
지명 순위, 흥미진진한 확률 추첨으로 결정

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 2025-2026 한국배구연맹(KOVO) 여자부 신인선수 드래프트가 오는 9월 5일 오후 2시, 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린다. 이번 드래프트에는 고등학교 졸업 예정자 56명, 대학생 1명, 실업팀 소속 1명 등 총 58명의 신인들이 참가 신청서를 제출하며 치열한 경쟁을 예고했다.

특히, 2025 국제배구연맹(FIVB) 21세 이하 세계선수권대회에 출전한 중앙여고 미들블로커 이지윤, 아웃사이드 히터 박여름, 일신여상 세터 최윤영 등 유망주들도 이번 드래프트에 이름을 올려 관심이 집중된다.

드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위의 역순을 기준으로 확률 추첨을 통해 결정된다. 페퍼저축은행이 35%로 가장 높은 확률을 갖고 있으며, 그 뒤를 GS칼텍스(30%), 한국도로공사(20%), IBK기업은행(8%), 현대건설(4%), 정관장(2%), 흥국생명(1%)이 잇는다.

또한, 페퍼저축은행과 흥국생명은 세터 이고은과 이원정의 트레이드와 함께 1, 2라운드 지명권을 맞바꾸는 등 전략적인 움직임을 보이고 있다. 이번 드래프트가 각 구단의 미래를 어떻게 바꿀지 팬들의 기대가 모아진다.

