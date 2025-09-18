TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 2026 북중미 월드컵 출전을 노리는 젊은 윙어 엄지성(스완지시티)이 시즌 첫 공격포인트를 올리며 소속팀의 카라바오컵 16강행에 크게 기여했다.

엄지성은 18일(한국시간) 웨일스 스완지의 리버티 스타디움에서 열린 2025-2026 카라바오컵(EFL컵) 3라운드에서 프리미어리그(EPL) 소속 노팅엄 포리스트를 상대로 선발 출전했다.

0-2로 뒤지던 후반 23분, 엄지성은 왼쪽 코너킥을 정확히 올려 캐머런 버지스의 만회골을 도왔다. 이로써 엄지성은 시즌 첫 공격포인트를 기록했다.

스완지시티는 전반 15분과 추가 시간에 이고르 제주스에게 연속 실점하며 0-2로 끌려갔다. 하지만 후반 23분 엄지성과 버지스의 합작골로 추격의 신호탄을 쏘아올렸다.

이어 후반 추가 시간, 엄지성이 왼쪽 측면에서 리암 컬런에게 패스를 내줬고, 컬런의 크로스를 잔 비포트니크가 마무리하며 동점을 만들었다.

경기 종료 직전에는 이선 갤브레이스의 중거리슛이 크로스바를 맞고 나오자, 버지스가 왼발 발리슛으로 극적인 역전골을 성공시켰다. 스완지시티는 결국 3-2로 승리하며 카라바오컵 16강에 진출했다.

반면, 노팅엄 포리스트는 안지 포스테코글루 감독 체제에서 아스널과의 EPL 4라운드 0-3 패배에 이어, 이번 경기에서도 2부 리그 팀에 충격패를 당하며 조기에 탈락했다.