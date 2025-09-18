

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 첫 해트트릭을 기록한 손흥민(LAFC)이 자신의 진가를 아직 모두 보여주지 않았다며 앞으로의 활약을 예고했다.

손흥민은 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 3골을 몰아넣으며 팀의 4-1 승리를 이끌었다.

이날 손흥민은 경기 시작 3분 만에 선제골을 터뜨린 데 이어, 전반 16분에는 페널티 아크 뒤편에서 날카로운 오른발 중거리 슛으로 추가골을 기록했다. 후반 37분에는 드니 부앙가와의 완벽한 호흡으로 세 번째 골까지 성공시키며 자신의 MLS 시즌 5호 골을 완성했다.

경기 후 손흥민은 “아직 적응 중이라고 생각한다. 지금보다 더 잘할 수 있다”며 자신감을 드러냈다. 그는 해트트릭의 공을 팀 동료들에게 돌리며, 특히 수비진의 활약을 높이 평가했다. “저와 부앙가가 잘해서 해트트릭을 한 것이 아니라, 다른 선수들이 잘해줬기 때문에 가능했다”고 덧붙였다.

손흥민은 LAFC 이적 후 한 달 만에 5골을 기록하며 빠르게 팀에 녹아들었다. 그의 합류 이후 LAFC는 첫 연승을 달성했고, 6경기 중 5경기를 원정에서 치르면서도 3승 2무 1패라는 인상적인 성적을 거뒀다. 특히 최근 두 경기에서는 손흥민과 부앙가가 나란히 해트트릭을 기록하며 공격진의 위력을 과시했다.

프랑스 출신의 부앙가는 손흥민을 LAFC의 전설적인 공격수 카를로스 벨라에 비유하며, “쏘니와 함께 뛰면 완벽한 파트너와 호흡을 맞추는 느낌”이라고 말했다. 부앙가는 이날 경기에서 자신의 골로 LAFC 역대 최다 득점자에 등극하기도 했다.

손흥민은 SNS를 통해 “첫 해트트릭과 팀의 승리가 자랑스럽다. 새로운 역사를 쓴 부앙가에게도 축하를 보낸다”고 전했다. 스티브 체룬돌로 감독 역시 “손흥민과 부앙가의 투톱이 팀 공격을 한층 유연하게 만들었다”며 두 선수의 시너지에 만족감을 드러냈다.