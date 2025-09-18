TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 프로야구 두산 베어스가 최근 7연패의 부진에 빠진 가운데, 조성환 감독대행이 두꺼운 선수층의 필요성을 절실히 느끼고 있다고 밝혔다.

조 감독대행은 18일 잠실야구장에서 키움 히어로즈와의 경기를 앞두고 취재진과 만나, "양의지와 정수빈이 라인업에서 빠지니 팀의 뎁스가 정말 중요하다는 점을 실감한다"고 털어놨다.

두산은 최근 주전 포수 양의지가 파울 타구에 무릎을 맞아 1군에서 제외됐고, 외야수 정수빈 역시 컨디션 난조로 2군에 내려간 상황이다.

9위에 머물고 있는 두산은 젊은 선수들을 중심으로 경기를 치르고 있지만, 체력 부담이 점점 커지고 있다고 조 감독대행은 설명했다.

그는 "시즌은 마라톤과 같기 때문에 체력 안배가 필요하다. 선수층이 더 두터워져야 한다는 점을 절감한다"고 말했다.

또한 조 감독대행은 "베테랑 선수들이 빠지니 팀이 휘청이는 느낌"이라며, "베테랑이 중심을 잡아주고 젊은 선수들이 시너지를 내야 하지만, 누군가 빠졌을 때 티가 나는 것은 준비 부족"이라고 자책했다.

이어 "기존 선수들을 젊은 선수들이 넘어서지 못하면 베스트 라인업에 기존 선수들이 포함될 수밖에 없다"며, 젊은 선수들의 분발을 촉구했다.

조 감독대행은 베테랑 선수들이 마지막 홈 5경기 일정에 맞춰 복귀할 수 있다며, "그 5경기에는 베테랑과 젊은 선수를 조합한 최정예 라인업을 꾸릴 것"이라고 강조했다.

아울러 "신인 드래프트 1라운드에서 파워가 좋은 김주오를 지명했다"며, 주축 선수들의 다음 세대를 준비하는 과정임을 밝혔다.