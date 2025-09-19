TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | K리그2 진출을 앞둔 파주시민축구단이 구단명을 새롭게 정하기 위해 시민들과 팬들을 대상으로 공모전을 연다. 파주시민축구단은 최근 한국프로축구연맹으로부터 K리그 회원 가입 승인을 받으며 내년 K리그2 무대에 오를 준비를 하고 있다.

구단 측은 "2026년 프로 진출을 대비해 팬들의 관심을 높이고, 다양한 시민 의견을 수렴해 소통의 장을 마련하고자 구단명 공모에 나섰다"고 밝혔다. 이번 공모전은 파주시민축구단과 파주에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 10월 2일 오후 6시까지 구단 공식 인스타그램(@paju_fc)을 통해 접수할 수 있다.

공모된 구단명 중 구단 사무국의 심사를 거쳐 5개의 후보가 선정되며, 이후 팬 투표를 통해 최종 순위가 결정된다. 참가자들에게는 다양한 경품도 제공될 예정이다. 파주시민축구단은 지난 8월 프로연맹의 이사회에서 김해FC 2008, 용인FC 등과 함께 K리그 회원 가입 승인을 받았으며, 내년 1월 정기총회에서 최종 승인이 확정될 예정이다.