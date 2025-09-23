TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국기원이 1년여 만에 새로운 총재를 맞이했다. 23일 서울 성동구 마장로에 위치한 한국기원 사옥에서 열린 2025년 제2차 이사회에서 정태순(77) 장금상선 회장이 제22대 총재로 추대됐다.

이날 이사회는 김인한 총재대행의 주재로 진행됐으며, 소속 이사 44명 중 38명이 참석(위임 7명 포함)해 만장일치로 정 회장의 추대를 결정했다. 지난해 7월 임채정 전 총재 퇴임 이후 후임을 찾지 못해 대행 체제로 운영되던 한국기원은 정 회장의 선출로 새로운 도약을 준비하게 됐다.

경남 거창 출신의 정태순 신임 총재는 해운 전문업체 장금상선을 이끌며 아시아선주협회장, 한국해운협회장 등을 역임한 인물이다. 지난해 11월 한국기원 부총재로 선임되며 바둑계와의 본격적인 인연을 맺었고, 신관 사옥 매입에 큰 재정 지원을 하며 기여했다.

이사회는 이날 직제도 기존 총재와 부총재에서 이사장과 부이사장으로 변경하는 정관 개정안을 의결했다. 이에 따라 정태순 총재는 문화체육관광부의 정관 변경 승인을 받은 후, 앞으로 4년간 이사장 직함으로 한국기원을 이끌 예정이다.