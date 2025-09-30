

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로축구 K리그1 강원FC가 하이원리조트와 손잡고 오는 10월 18일부터 19일까지 강원도 영월군스포츠파크 인조잔디구장에서 '2025 제5회 강원FC 유소년 축구대회'를 개최한다.

이번 대회는 유치부, 1·2학년부, 3·4학년부, 5·6학년부 등 다양한 연령대가 참가할 수 있도록 구성됐다. 유치부는 6인제 15분 단일 경기로, 1·2학년부는 7인제 20분 단일 경기로 진행된다. 3·4학년부와 5·6학년부는 8인제 전·후반 각 20분씩 치러져, 참가자들이 실력을 마음껏 뽐낼 수 있는 기회를 제공한다.

특히 이번 대회는 대한축구협회 등록 선수가 아닌 취미반 유소년 누구나 참가할 수 있으며, 참가비도 무료다. 참가 신청은 10월 10일까지 SH스포츠에이전시로 문의한 뒤 이메일로 접수하면 된다. 참가하는 선수와 팀에게는 기념품도 증정될 예정이다.

강원FC는 이번 대회를 통해 축구 꿈나무들에게 소중한 경험과 추억을 선사할 계획이다.