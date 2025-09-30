2025.10.01 (수)

축구

강원FC, 하이원리조트와 함께 유소년 축구 꿈나무들의 축제 연다

강원FC, 10월 영월서 유소년 축구대회 개최
참가비 무료, 축구 꿈나무 위한 다양한 연령별 경기 마련


TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 프로축구 K리그1 강원FC가 하이원리조트와 손잡고 오는 10월 18일부터 19일까지 강원도 영월군스포츠파크 인조잔디구장에서 '2025 제5회 강원FC 유소년 축구대회'를 개최한다.

이번 대회는 유치부, 1·2학년부, 3·4학년부, 5·6학년부 등 다양한 연령대가 참가할 수 있도록 구성됐다. 유치부는 6인제 15분 단일 경기로, 1·2학년부는 7인제 20분 단일 경기로 진행된다. 3·4학년부와 5·6학년부는 8인제 전·후반 각 20분씩 치러져, 참가자들이 실력을 마음껏 뽐낼 수 있는 기회를 제공한다.

특히 이번 대회는 대한축구협회 등록 선수가 아닌 취미반 유소년 누구나 참가할 수 있으며, 참가비도 무료다. 참가 신청은 10월 10일까지 SH스포츠에이전시로 문의한 뒤 이메일로 접수하면 된다. 참가하는 선수와 팀에게는 기념품도 증정될 예정이다.

강원FC는 이번 대회를 통해 축구 꿈나무들에게 소중한 경험과 추억을 선사할 계획이다.

