TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 프로축구 K리그1 FC안양의 브라질 공격수 모따(29)가 최근 경기에서 페널티킥을 실축한 뒤, 자신의 SNS에 쏟아진 인종차별적 악플로 인해 깊은 상처를 받았다. 모따는 경기 후 라커룸에서 눈물을 흘렸고, 이 모습은 구단 유튜브를 통해 공개되며 많은 팬들의 안타까움을 자아냈다.

안양 구단 관계자는 “지난 25일 광주FC와의 K리그1 34라운드 원정 경기에서 0-1로 끌려가던 후반 추가시간, 모따가 페널티킥 키커로 나섰지만 실축했다”며 “경기 후 라커룸에서 모따가 울음을 터뜨렸고, 통역사는 모따의 SNS에 ‘원숭이’라는 인종차별적 댓글까지 올라왔다고 전했다. 모따가 큰 마음의 상처를 입었다”고 밝혔다. 평소 모따의 SNS에는 악플이 거의 없었지만, PK 실축 이후 인종차별적 악플이 급증했다는 설명이다. 구단은 악플 작성자를 특정하기 어려워 대응에 어려움을 겪고 있다고 덧붙였다.

경기 후 모따는 자신의 SNS를 통해 “페널티킥 실축을 진심으로 사과드린다”며 “인종차별적 표현으로 저를 불쾌하게 한 분들에게도 하느님의 축복이 함께하길 기원한다”는 글을 남겼다. 동료 선수들은 모따를 따뜻하게 위로하며 힘을 보탰다.

한국프로축구선수협회는 “선수의 인권을 침해하는 온라인 혐오 표현에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다”며 강경한 입장을 밝혔다. 선수협은 “경기력에 대한 비판은 있을 수 있으나, 인종·국적·출신을 이유로 한 비방은 절대 용납할 수 없는 인권 침해”라며 “모따와 협의해 선처 없이 대응할 예정”이라고 강조했다. 또한, 선수협 변호사들과 함께 고소장을 제출하고 신속한 수사를 요청할 계획임을 밝혔다.

한국프로축구연맹 역시 안양 구단과 법무팀이 소통 중이며, 구단이 법적 대응에 나설 경우 연맹 차원의 법률 지원을 검토하고 있다고 전했다.