TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한민국 야구 국가대표팀의 주장 박해민(LG 트윈스)과 문보경이 4일 서울 고척스카이돔에서 열린 대표팀 훈련에 참석했다. 최근까지 한국시리즈에서 한화 이글스의 김서현과 치열하게 맞섰던 박해민은, 이제는 대표팀 동료가 된 김서현을 따뜻하게 격려했다.

박해민은 훈련 후 가진 인터뷰에서 김서현에 대한 질문을 받고 "워낙 좋은 능력을 갖춘 선수"라며 "큰 선수가 되려면 지난 일보다는 앞으로의 과제를 하나씩 해결하는 것이 더 중요하다"고 조언했다. 김서현은 한국시리즈 4차전에서 9회초 박동원에게 투런 홈런을 허용하고, 박해민에게 볼넷을 내준 뒤 마운드를 내려갔고, 결국 LG가 역전승을 거두며 시리즈 우승을 차지했다.

박해민은 "제가 조언할 입장은 아니지만, 선배로서 말하자면 대표팀에는 좋은 투수들이 많으니 서로 대화하고 노하우를 나누면 더 단단해질 수 있다"며 "성장통이 큰 만큼 더 많이 성장할 것"이라고 김서현을 격려했다.

대표팀 주장으로 선임된 박해민은 "잘하는 선수들만 모인 자리여서 내가 할 일이 있을까 생각했다"면서도, "주장의 무게감은 소속팀이나 대표팀에서 모두 똑같이 크다"고 말했다. 그는 선수들에게 "평가전이라도 마음을 단단히 먹고 임하자"고 당부했다.

한국시리즈 우승 직후 곧바로 대표팀에 합류한 박해민은 "대표팀 유니폼을 입는 순간 우승의 여운은 잊었고, 대표팀을 위해 무엇을 해야 할지 고민이 앞섰다"며, "대표팀에서는 FA 관련 질문은 삼가달라"고 덧붙였다.