

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 오는 11월 19일 국제청소년문화교류연맹 컨퍼런스 ‘2025 SIA SDGs Youth Conference in Korea’를 앞두고, 국제 청소년 실천 프로젝트 경연인 ‘SIA(Students in Action) World Competition’이 17일 오후 1시 코리아디자인센터 컨벤션홀에서 개최됐다.

SIA(Students in Action)는 청소년이 UN 지속가능발전목표(SDGs)를 기반으로 실제 사회 문제를 해결하는 국제 활동 프로그램이다. 참가 학생들은 수개월 동안 프로젝트를 준비해 한국에 모여 서로의 성과를 공유하고 협업하며 경연을 펼친다.

특히 SIA 프로젝트는 단순한 연구나 발표를 넘어 실제 학교·지역사회에서 직접 실행된 행동이라는 점에서 의미가 크다.

올해는 한국과 몽골을 중심으로 총 6개 팀, 38명의 청소년이 환경·교육·약물(마약)·ESG 등 다양한 주제를 선정해 프로젝트를 진행했다. 양국 청소년들은 올 상반기부터 온라인 토론과 교류를 이어 왔으며, 지난 여름에는 한국 청소년이 몽골을 방문해 현지 청소년들과 함께 캠페인·실천 활동을 수행했다.

SIA 프로그램의 하이라이트는 청소년들이 ‘SIA World Competition’에서 팀별 발표 경연을 펼치고, 이어 ‘SIA SDGs Youth Conference’에서 각 분야 전문가 앞에서 프로젝트 성과를 발표하는 것이다.



올해 프로젝트에 참여한 학교는 SALT International School(솔트국제학교), Mongol Aspiration International School, Amjilt Cyber School, Tsonjin Cyber Boarding School, Shine Ue School, School No. 130, School No. 1 등이다.



17일 열린 월드 컴피티션에서는 한국·몽골 청소년들이 팀을 이뤄 영어로 열정적인 발표 무대를 선보였다. 참가자들은 영상편집과 무대 소품을 직접 준비했고, 각 팀은 10여 분간 자신의 프로젝트를 최선을 다해 설명했다.

이번 경연대회에서 1위는 SEED 팀, 2위는 ACTizens 팀, 3위는 Not A Lab 팀이 선정됐다.



대회 관계자는 “한국과 몽골의 청소년들이 함께 토론하고 실천한 프로젝트라는 점에서 의미가 크다”며 “청소년 스스로 성장해 가는 모습이 뚜렷하게 보인다”고 말했다.

심사위원으로 참여한 SNS기자연합회 김용두 회장은 “이번 경연대회는 화려한 말이나 형식보다 얼마나 꾸준히 실천했고, 그 과정에서 어떤 깨달음을 얻었는가가 가장 중요한 기준이었다”고 말했다.

이어 “SIA의 가치는 수상을 위한 스피치가 아니라, 실제 행동을 통해 축적된 경험의 자산이 무대에서 자연스럽게 드러나는 데 있다”며 “이 경험이야말로 청소년이 앞으로 글로벌 리더로 성장하기 위한 가장 소중한 기반”이라고 강조했다.

또한 그는 “대회에 참가한 모든 청소년의 진심과 열정이 발표 속에 담겨 있었고, 그 성숙한 에너지는 그 어떤 프로그램보다 큰 감동을 주었다”며 “지속적인 실천이 만들어 낸 진짜 변화가 무대 위에서 보였다는 점이 이번 대회의 가장 큰 성과”라고 평가했다.