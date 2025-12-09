TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 여자 바둑의 신세대로 주목받아 온 김은지(18) 9단이 오청원배에서 첫 세계대회 우승을 차지하며 정상에 올랐다.

김은지는 9일 중국 푸저우에서 열린 제8회 오청원배 세계여자바둑대회 결승 3번기 최종국에서 최정 9단을 223수 끝에 흑 불계로 꺾고 종합전적 2승 1패로 우승을 확정했다.

김은지는 국내에서 이미 9차례 우승을 기록했지만 세계대회 결승 자체가 처음이었다. 이번 우승으로 세계무대 첫 정상에 오르며 여자 바둑의 새로운 주역으로 부상했다.

초반 포석에서는 실리를 택한 흑과 세력을 구축한 백이 대등한 흐름을 보였으나, 김은지는 좌변 백 세력에 뛰어들어 정확한 맥점을 짚어내며 타개에 성공해 형세를 주도했다.

형세가 뒤집힌 최정은 우상귀에서 변화를 시도했지만 김은지의 날카로운 대응에 밀려 반전의 실마리를 찾지 못했다. 이후 100여 수 동안 반격을 노렸으나 승부의 흐름을 바꾸기에는 역부족이었고 결국 돌을 던졌다.

이로써 두 기사의 상대 전적은 9승 20패로 좁혀졌다.

최근 여자랭킹에서 최정을 제치고 1위에 오른 김은지는 올해 하찬석 국수배와 해성 여자기성전 우승에 이어 세계대회 타이틀을 보태며 세계 정상급 기사로 자리매김했다.

우승 상금은 50만 위안, 준우승 상금은 20만 위안으로 결정됐으며 김은지는 올해 누적 상금 3억1천만원을 기록해 상금랭킹에서도 1위에 올랐다.

귀국 후 김은지는 오는 16일부터 열리는 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기에서 다시 최정과 맞붙을 예정이며, 두 기사 간 재대결에도 바둑계의 관심이 쏠리고 있다.