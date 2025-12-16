TSN KOREA 장우혁 기자 | 현대자동차가 세계양궁연맹과의 파트너십을 3년 연장하며 오는 2028년까지 글로벌 양궁 후원을 이어간다. 현대차는 16일 세계양궁연맹과의 타이틀 후원 계약을 연장했다고 밝혔다.

현대차는 2016년 세계양궁연맹과 첫 파트너십을 체결한 이후 세계양궁선수권대회와 양궁월드컵을 중심으로 글로벌 스포츠 마케팅을 전개해왔다.

이번 재계약을 통해 기존 후원 대회를 유지하는 동시에 장애인 양궁월드시리즈와 실내양궁월드시리즈로 지원 범위를 확대했다.

장애인 양궁월드시리즈는 세계양궁연맹이 국제패럴림픽위원회로부터 관리 권한을 이관받아 운영해 온 핵심 프로그램으로, 내년 태국과 칠레, 미국 등 6개국에서 처음 개최된다.

실내양궁월드시리즈는 18미터 규격 실내 경기장에서 열리는 국제 대회로, 일반인과 엘리트 선수가 함께 참여할 수 있는 대중 친화형 대회다.

현대차는 이번 계약에 로보틱스 후원 부문도 새롭게 포함시켰다. 이를 통해 글로벌 대회 중계와 현장 접점에서 로보틱스 기술과 브랜드 메시지를 결합해 기술 중심 이미지를 강화할 계획이다.

세계양궁협회 그렉 이스턴 신임 회장은 "현대차와 파트너십은 2016년 이후 양궁의 글로벌 성장을 이끌어온 핵심 동력"이라며 "2026년부터 장애인 양궁과 대중 참여 프로그램이 확대 지원되면서 포용성과 엘리트 경쟁력 강화를 위한 협력이 더욱 강화될 것"이라고 말했다.



호세 무뇨스 현대차 대표이사는 "양궁은 현대차가 지향하는 정밀함, 집중력, 탁월함의 가치를 그대로 담고 있다"며 "이번 재계약은 정의선 회장의 비전 아래 추진해온 협력을 확장하는 것으로, 장애인 및 실내 양궁 지원을 통해 스포츠의 포용성과 접근성을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.