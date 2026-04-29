



TSN KOREA 송동섭 기자 | 파리 생제르맹(PSG)이 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹 챔피언스리그 준결승 1차전에서 난타전 끝에 한 골 차 승리를 거뒀다.

PSG는 29일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전 홈 경기에서 바이에른 뮌헨을 5대4로 꺾었다.

디펜딩 챔피언 PSG는 2차전 원정에서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있는 유리한 고지를 잡았다. 반면 뮌헨은 홈에서 열릴 2차전에서 반드시 승부를 뒤집어야 하는 부담을 안게 됐다.

이날 경기는 챔피언스리그 준결승 역사상 단일 경기 최다 득점 경기로 기록됐다. UEFA는 양 팀이 9골을 주고받은 이번 경기를 대회 역사에 남을 준결승 명승부로 정리했다.

PSG 승리의 중심에는 우스만 뎀벨레와 흐비차 크바라츠헬리아가 있었다. 두 선수는 나란히 두 골씩 넣으며 뮌헨 수비를 흔들었다. 로이터도 두 공격수의 멀티골과 PSG의 5대4 승리를 경기 핵심으로 짚었다.

뮌헨은 전반 17분 해리 케인의 페널티킥으로 먼저 앞서갔다. 케인은 이 득점으로 챔피언스리그 6경기 연속골을 이어갔고, 시즌 공식전 54호 골을 기록했다. 그러나 PSG는 전반 24분 크바라츠헬리아의 동점골, 전반 33분 주앙 네베스의 역전골로 흐름을 바꿨다.

뮌헨은 전반 41분 마이클 올리세의 왼발 슈팅으로 2대2 균형을 맞췄다. 그러나 PSG는 전반 추가시간 뎀벨레의 페널티킥 득점으로 다시 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 초반 PSG는 사실상 승부를 굳히는 듯했다. 후반 11분 크바라츠헬리아가 두 번째 골을 넣었고, 2분 뒤 뎀벨레가 추가골을 터뜨리며 스코어를 5대2까지 벌렸다.

뮌헨의 저력도 만만치 않았다. 후반 20분 다요 우파메카노가 헤더로 추격골을 넣었고, 후반 23분 루이스 디아스가 감아차기로 한 골을 더 보탰다. 디아스의 득점은 최초 오프사이드 판정이 나왔으나 비디오 판독 이후 인정됐다.

현지 매체들도 경기의 성격을 ‘고전’에 가까운 난타전으로 평가했다. 가디언은 PSG와 뮌헨의 5대4 경기를 유러피언컵 준결승 단일 경기 최다 득점 경기로 설명했고, 루이스 엔리케 PSG 감독이 자신이 지휘한 경기 중 최고였다고 평가했다고 전했다.

이강인과 김민재는 모두 교체 명단에 포함됐지만 출전하지 못했다. 기대를 모았던 코리안 더비는 성사되지 않았다. 두 선수 모두 직전 리그 경기에서 풀타임 또는 주요 역할을 소화했지만, 이번 준결승 1차전에서는 벤치에서 경기를 지켜봤다.

이번 1차전은 PSG가 승리했지만 승부가 끝난 것은 아니다. PSG는 5골을 넣고도 4골을 허용했다. 뮌헨은 원정에서 한 골 차 패배에 그치며 2차전 반전 가능성을 남겼다.

2차전의 핵심은 PSG의 공격 지속력과 뮌헨의 압박 강도다. PSG는 한 골 차 리드를 지키는 운영보다 득점력을 유지하는 방식이 유리할 수 있다. 뮌헨은 케인, 올리세, 디아스의 공격 조합을 앞세워 초반부터 승부를 걸 가능성이 크다.

이강인과 김민재의 출전 여부도 다음 경기의 관전 포인트다. 1차전에서는 코리안 더비가 무산됐지만, 2차전은 경기 흐름과 전술 변화에 따라 두 선수의 활용 가능성이 다시 열릴 수 있다.