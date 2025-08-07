

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 축구의 대표 스타 손흥민(33)이 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 새로운 도전을 시작했다. 10년 동안 잉글랜드 토트넘에서 활약하며 팀의 '레전드'로 자리매김했던 손흥민은, 이제 LAFC에서 또 한 번의 전설을 꿈꾼다.

손흥민은 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 입단 기자회견에서 공식적으로 LAFC 선수로 첫선을 보였다. 며칠 전 토트넘과의 이별을 알린 그는, 서울에서 열린 뉴캐슬과의 고별전을 마친 뒤 곧바로 미국으로 향했다. 그가 LA에 도착한 직후부터 'LAFC 공격수'로 전광판에 소개되며 현지 팬들의 뜨거운 환영을 받았다.

등번호 7번이 새겨진 새 유니폼을 입은 손흥민은 "LA에 온 것은 제 꿈이 이뤄진 것"이라며, "이곳이 첫 번째 선택은 아니었지만, 구단의 진심 어린 설득에 마음이 움직였다. 재미있는 축구와 성공을 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

특히 "LAFC에서 함께 뛰게 된 토트넘 시절 동료 골키퍼 위고 요리스의 조언과 LA의 큰 한인 커뮤니티도 선택에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

손흥민은 "LA의 많은 한국인들에게 자랑스러운 선수가 되고 싶다"며, "새로운 도전에서 0에서 시작하지만, 마지막엔 레전드로 남고 싶다"고 포부를 전했다. 또한, 젊은 선수들에게 조언을 아끼지 않고, 동료들과 함께 트로피를 들어 올리고 싶다는 기대도 내비쳤다.

이날 기자회견에는 LA 시장과 주 LA 총영사를 비롯한 현지 주요 인사들이 대거 참석해 손흥민에 대한 높은 관심을 보여줬다.

손흥민은 "프리시즌을 잘 치르고 왔기 때문에 몸 상태는 좋다"며, "최대한 빨리 경기장에서 팬들에게 인사드리고 싶다"고 자신감을 드러냈다.

영어와 한국어를 오가며 여유로운 모습을 보인 그는, 미국 무대에서 또 한 번의 전설을 써내려갈 준비를 마쳤다.