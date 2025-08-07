

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국여자프로골프(KLPGA) 투어의 '장타여왕' 이동은이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 무대에 대한 열망을 드러냈다.

최근 영국 웨일스의 로열 포스콜 링크스에서 열린 AIG 여자 오픈에 처음 출전한 이동은은, 강풍과 독특한 코스 환경 속에서 컷 통과에는 실패했지만, 많은 것을 배웠다고 밝혔다.

이동은은 "지금까지 알고 있던 골프와는 전혀 다른 세계를 경험했다"며, 바람과 황량한 코스, 예측 불가능한 그린 등 전통적인 링크스 코스에서의 플레이가 신선한 자극이 되었다고 전했다.

특히, 다양한 샷 선택의 재미와 쇼트게임 기술을 시험해보며 골프에 대한 새로운 시각을 얻었다고 말했다.

KLPGA 투어 2년 차인 이동은은 올해 첫 우승을 거두며 장타 부문 1위를 달리고 있다.

이번 LPGA 투어 체험을 통해 비거리에서는 경쟁력이 있음을 확인했고, 앞으로 세계랭킹을 더욱 끌어올려 내년에는 LPGA 5개 메이저대회 모두에 출전하고 싶다는 포부를 밝혔다.

이동은은 "LPGA 투어 진출의 꿈이 더 가까워진 것 같다"며, 올해 퀄리파잉 시리즈 도전도 긍정적으로 검토하고 있다고 전했다. 세계 무대를 향한 그녀의 도전이 앞으로 어떤 결실을 맺을지 기대를 모은다.