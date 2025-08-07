

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 전북 전주시가 드론스포츠의 새로운 중심지로 떠오르고 있다. 전주시는 최근 전주국제드론스포츠센터의 건축을 마무리하고, 내부 시설 점검에 한창이라고 밝혔다.

이 드론스포츠센터는 덕진구 혁신로 월드컵경기장 일원에 2021년부터 4년간 총 146억 원의 사업비가 투입돼 건립됐다.

연면적 3,980㎡, 지상 3층 규모로 934석의 관람석을 갖춘 드론축구 전용 경기장과 선수 대기실, 경기운영실 등 첨단 시설을 자랑한다.

오는 9월에는 '2025 전주드론축구월드컵(FIDA World Cup Jeonju 2025)'의 주 경기장으로 활용될 예정이어서, 국내외 드론축구 팬들의 기대를 모으고 있다.

전주시는 내년 상반기 시범운영을 통해 운영 매뉴얼을 점검하고, 이용자 의견을 반영해 내년 7월 정식 개관할 계획이다.

이달 26일에는 준공식과 함께 시설 투어가 진행되며, 부대행사로 '코리아 드론축구 세미 프로리그(KD-League)' 시범경기도 열릴 예정이다.