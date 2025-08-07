TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 캐나다의 18세 테니스 신예 빅토리아 음보코(85위)가 여자프로테니스(WTA) 투어 옴니엄 뱅크 내셔널 단식 결승에 진출하며 화제를 모으고 있다. 음보코는 7일(한국시간) 캐나다 몬트리올에서 열린 대회 4강전에서 2022년 윔블던 챔피언 엘레나 리바키나(12위·카자흐스탄)를 2-1(1-6 7-5 7-6<7-4>)로 꺾고 생애 첫 투어 결승 무대를 밟았다.

2006년생인 음보코는 올해 1월만 해도 세계 랭킹 333위였으나, 이번 대회 결승 진출로 단숨에 세계 랭킹 30위대에 오르게 됐다. 그는 2시간 46분간 이어진 접전 끝에 매치 포인트 위기를 극복하며 결승행을 확정지었다.

이어 열린 준결승에서는 일본의 오사카 나오미(49위)가 클라라 타우손(19위·덴마크)을 2-0(6-2 7-6<9-7>)으로 제압하고 결승에 합류했다. 2023년 7월 출산 후 2024시즌 복귀한 오사카는 2021년 호주오픈 이후 4년 6개월 만에 투어 대회 우승에 도전한다. 엄마가 된 이후 오사카의 투어 최고 성적은 올해 1월 ASB 클래식 준우승이며, 5월 프랑스 생말로 대회에서 우승했지만 이는 투어보다 한 등급 낮은 WTA125 대회였다.

이번 결승전에서는 새로운 역사를 쓸 두 선수의 운명적인 맞대결이 펼쳐질 예정이다.