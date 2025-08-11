

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 피겨스케이팅 여자 싱글의 신예 신지아(세화여고)가 시니어 무대 데뷔전에서 값진 동메달을 목에 걸었다. 신지아는 미국 매사추세츠주 노우드에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 CS 크랜베리컵 인터내셔널 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수 64.57점, 예술점수 57.28점, 감점 4점을 합쳐 총점 117.85점을 기록했다.

전날 쇼트 프로그램 점수 62.12점을 더한 최종 총점은 179.97점으로, 미국의 이사보 레비토(207.61점), 카자흐스탄의 소피아 사모델키나(203.15점)에 이어 3위를 차지했다. 이번 대회는 신지아가 본격적인 그랑프리 무대에 앞서 경험을 쌓기 위해 선택한 시니어 첫 무대였다.

신지아는 프리 스케이팅 프로그램으로 아람 하차투리안의 발레 모음곡 '스파르타쿠스'를 선보였다. 첫 점프 과제인 더블 악셀을 무난하게 소화했지만, 이어진 트리플 루프에서 실수로 점수를 잃었다. 하지만 트리플 살코와 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공시키며 안정감을 되찾았다.

후반부 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서는 착지 실수로 넘어졌지만, 집중력을 발휘해 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스에는 성공했다. 마지막 트리플 러츠 점프에서는 또 한 번 실수가 있었으나, 코레오시퀀스와 스핀, 스텝 시퀀스를 안정적으로 마무리했다. 연기를 마친 신지아는 아쉬움이 남는 표정을 지었지만, 데뷔전에서의 동메달은 앞으로의 성장 가능성을 보여줬다.

한편, 함께 출전한 김민채(경기일반)는 총점 140.95점으로 9위에 올랐다.