TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 춘천시와 춘천도시공사, 시의회 기획행정위원회가 최근 드러난 빙상장 운영 부적정 문제를 해결하기 위해 11일 타 지역 빙상장 벤치마킹에 나섰다. 춘천시는 공공 체육시설인 빙상장 위탁운영 실태를 특정감사한 결과, 5건의 부적정 사례를 적발하고 기관경고 등 14건의 처분을 요구한 바 있다.

이에 따라 춘천시와 도시공사 직원, 시의원 등 15명은 2일간 의정부·고양 실내빙상장과 남양주 체육문화센터를 방문해 대관 우선순위, 운영 기준, 온라인 예약 및 결제 시스템, 강습 프로그램 운영, 감면 제도, 시설 관리 등 다양한 운영 방식을 점검한다.

춘천도시공사는 이번 벤치마킹을 바탕으로 빙상장 운영 개선 방안을 마련하고, 이용약관을 새롭게 수립해 효율적인 운영과 민원 해소에 나설 계획이다. 박제철 시의회 기획행정위원장은 "타 지역의 우수 사례를 통해 춘천 의암 빙상장의 효율적 운영과 시민 편의성 향상, 나아가 국제 빙상대회 유치에도 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.

홍영 춘천도시공사 사장 역시 "빙상장 운영 전반을 재정비해 시민이 공정하고 편리하게 이용할 수 있는 체육시설로 거듭나겠다"며, "우수사례를 적극 반영해 민원 해소와 서비스 품질 향상에 최선을 다하겠다"고 강조했다.