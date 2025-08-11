TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 토트넘 홋스퍼가 팀의 간판 공격수였던 손흥민이 LAFC로 이적한 후, 새로운 공격 자원 확보에 박차를 가하고 있다. 토트넘은 브라질 출신 윙어 사비뉴(21)를 대체자로 점찍고, 맨체스터 시티(맨시티)와 이적 협상에 나섰다.

스포츠 전문매체 디애슬레틱에 따르면, 토트넘은 최근 맨시티와 접촉해 사비뉴 영입을 위한 논의를 시작했다. 협상 과정에서 약 5천만유로(약 810억원)에 달하는 이적 패키지가 오갔지만, 맨시티는 이보다 훨씬 높은 금액을 요구하며 강경한 태도를 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 토트넘은 협상을 계속 이어갈 방침이다.

사비뉴가 이적에 긍정적인 입장을 보이고 있고, 맨시티의 페프 과르디올라 감독 역시 이적을 원하는 선수를 억지로 붙잡지 않는다는 점이 토트넘에게는 희망적인 요소다. 특히 손흥민의 이적에 이어 핵심 공격수 제임스 매디슨마저 부상으로 전력에서 이탈한 상황에서, 토트넘의 공격진 보강은 더욱 시급해졌다.

사비뉴는 지난해 맨시티와 4년 계약을 맺었으며, 빠른 스피드와 드리블 능력을 갖춘 왼발잡이 윙어다. 맨시티에서는 주로 오른쪽 윙어로 활약했지만, 2023-2024시즌 지로나 임대 시절에는 왼쪽 윙어로 뛰며 9골 10도움을 기록했다.