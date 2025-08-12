TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 여자배구 대표팀이 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 개막전에서 아르헨티나에 1-3으로 패하며 아쉬운 출발을 보였다. 경남 진주체육관에서 열린 이번 경기에서 한국은 문지윤(흥국생명, 18점)과 육서영(IBK기업은행, 10점)을 앞세워 분전했지만, 세계랭킹 17위의 벽을 넘지 못했다.

한국은 첫 세트 중반까지 역전에 성공했으나, 아르헨티나의 비앙카 쿠뇨(22점)와 엘리나 로드리게스의 활약에 세트를 내줬다. 2세트에서도 중반까지 앞서갔지만, 아르헨티나의 거센 추격에 연속 실점을 허용하며 세트를 빼앗겼다.

3세트에서는 육서영과 문지윤의 연속 득점으로 분위기를 바꿔 27-25로 한 세트를 만회했다. 그러나 4세트에서 다시 한 번 아르헨티나의 강한 공격에 밀려 21-25로 경기를 마무리했다.

이번 대회에는 한국을 비롯해 일본, 프랑스, 스웨덴, 체코, 아르헨티나 등 6개국이 참가해 풀리그로 우승을 가린다. 한국은 13일 프랑스와 2차전을 치를 예정이다.

한편, 같은 날 열린 경기에서는 일본이 프랑스를 3-1로 꺾으며 산뜻한 출발을 알렸다. 일본의 오사나이 미와코(16점)와 후카자와 쓰구미(15점)가 31점을 합작하며 팀 승리에 기여했다.