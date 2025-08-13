

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 전 국민의 스포츠 복지 확대를 위한 다양한 방안이 논의되는 자리가 마련됐다.

더불어민주당 전현희 수석 최고위원실이 주최하고 미디어스 국민정책단이 주관한 '스포츠 정책 포럼'이 13일 국회도서관 대강당에서 개최됐다.

이날 포럼에서는 체육단체 자립 기반 마련, 연령별 맞춤형 스포츠 정책, 스포츠 도시 육성을 통한 지역 활성화, 스포츠 유산 정책 수립 등 다양한 의제가 집중적으로 다뤄졌다.

전현희 수석 최고위원은 “어르신 생활체육 시스템 확대와 국민 누구나 일상에서 체육을 즐길 수 있는 환경 조성이 절실하다”며, 이번 포럼이 스포츠 건강복지 실현의 본격적인 출발점이 되길 바란다고 강조했다.

최수만 미디어스 국민정책단 회장 역시 “스포츠계는 다양한 제도 개선이 필요한 시점”이라며, 논의된 내용이 실효성 있는 법령과 시행령으로 구체화되길 기대한다고 밝혔다.

임오경 더불어민주당 의원, 김재원 조국혁신당 의원, 유승민 대한체육회장 등 참석자들은 스포츠정책이 현장에 안착하기 위해서는 제도적·입법적 지원이 필수적이라는 데 의견을 모았다.

포럼에서는 체육단체 자립을 위한 기부금 제도 개선, 지속 가능한 체육단체 환경 조성을 위한 법령 개정, 스포츠 도시 및 스포츠산업 지역거점 조성, 스포츠 유산 정책 수립 등이 주요 의제로 논의됐다.

대한체육회는 기부금 마련을 위한 법 개정, 스포츠산업진흥법 개정, 고향사랑기부금을 활용한 지방 체육 진흥 등 3대 입법 과제를 제안했다.

유승민 회장은 "국민 건강과 삶의 질 향상, 사회통합 실현을 위해 투명한 기부금 운영과 제도적 기반 확충이 필요하다"며 "회원단체 재정 안정화, 선수·지도자 환경 개선 등 스포츠 개혁 과제를 적극 추진하겠다"고 밝혔다.