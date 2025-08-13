TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 이상현 대한사이클연맹 회장이 13일 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해, 2026년 아이치·나고야 아시안게임을 준비 중인 사이클 국가대표 선수단을 직접 격려했다.

대한체육회 감사직도 맡고 있는 이 회장은 사이클 훈련장은 물론, 주요 종목의 훈련시설과 의무실 등을 꼼꼼히 둘러보며 선수들의 훈련 환경과 생활 여건을 점검했다. 이어 선수촌 식당에서 선수들과 지도자들과 함께 점심을 먹으며 훈련과 일상생활에 대한 다양한 의견을 나누는 시간도 가졌다.

오후에는 사이클 국가대표 및 지도자 30여 명을 만나 "아시안게임에서 값진 성과를 거둘 수 있도록 여느 대회보다 최선을 다해 달라"고 당부했다. 아울러 "국가대표는 사이클 관계자 전체의 얼굴"이라며, 경기력뿐 아니라 사회적 모범이 되어 공손한 언행으로 종목의 품위를 높여달라고 강조했다.

이상현 회장은 "올해부터 클린사이클 캠페인을 적극 추진하고 있다"며, 선수들이 재능기부와 자원봉사 활동에 참여할 수 있는 기회를 마련하겠다고 밝혔다.