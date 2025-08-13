2025.08.13 (수)

  • 흐림동두천 29.3℃
  • 흐림강릉 30.6℃
  • 흐림서울 32.3℃
  • 구름많음대전 30.7℃
  • 구름조금대구 32.7℃
  • 구름많음울산 30.7℃
  • 구름조금광주 31.8℃
  • 맑음부산 32.0℃
  • 구름조금고창 32.7℃
  • 구름조금제주 31.6℃
  • 흐림강화 30.0℃
  • 흐림보은 29.2℃
  • 구름많음금산 31.4℃
  • 구름조금강진군 31.5℃
  • 맑음경주시 32.0℃
  • 맑음거제 31.0℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

이상현 대한사이클연맹 회장, 진천선수촌 찾아 국가대표 선수단에 힘 불어넣다

아시안게임 준비에 박차 가하는 사이클 국가대표
클린사이클 캠페인과 사회적 책임 강조

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 이상현 대한사이클연맹 회장이 13일 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해, 2026년 아이치·나고야 아시안게임을 준비 중인 사이클 국가대표 선수단을 직접 격려했다.

대한체육회 감사직도 맡고 있는 이 회장은 사이클 훈련장은 물론, 주요 종목의 훈련시설과 의무실 등을 꼼꼼히 둘러보며 선수들의 훈련 환경과 생활 여건을 점검했다. 이어 선수촌 식당에서 선수들과 지도자들과 함께 점심을 먹으며 훈련과 일상생활에 대한 다양한 의견을 나누는 시간도 가졌다.

오후에는 사이클 국가대표 및 지도자 30여 명을 만나 "아시안게임에서 값진 성과를 거둘 수 있도록 여느 대회보다 최선을 다해 달라"고 당부했다. 아울러 "국가대표는 사이클 관계자 전체의 얼굴"이라며, 경기력뿐 아니라 사회적 모범이 되어 공손한 언행으로 종목의 품위를 높여달라고 강조했다.

이상현 회장은 "올해부터 클린사이클 캠페인을 적극 추진하고 있다"며, 선수들이 재능기부와 자원봉사 활동에 참여할 수 있는 기회를 마련하겠다고 밝혔다.

김도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-13_WED