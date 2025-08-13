TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | KT wiz의 젊은 에이스 소형준(23)이 새로운 도전에 나선다. 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈와의 원정 경기부터 소형준은 선발이 아닌 불펜 투수로 보직을 변경한다.

KT 이강철 감독은 13일 수원케이티위즈파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈 경기 전 인터뷰에서 "소형준을 15일부터 중간 계투로 투입하기로 했다"고 밝혔다. 이번 결정은 계획된 수순이다. 소형준은 2023년 5월 팔꿈치 인대 접합 수술을 받고 긴 재활을 거친 뒤 지난해 후반기에 복귀했다. 당시에도 불펜에서 짧은 이닝을 소화하며 팀에 힘을 보탰고, 포스트시즌 역시 계투로 활약했다.

비시즌 동안 몸 상태를 끌어올린 소형준은 올 시즌 선발 투수로 복귀해 20경기에서 7승 5패, 평균자책점 3.04라는 준수한 성적을 거뒀다. 그러나 KT는 팔꿈치 부상 재발을 막기 위해 소형준의 선발 이닝을 120이닝으로 제한했고, 지난 8일 삼성 라이온즈전에서 120이닝을 돌파하자 불펜으로 보직을 전환했다.

이강철 감독은 "소형준에게 연투를 주문하지는 않을 것"이라며 "확실히 승리할 수 있는 중요한 순간에 멀티 이닝을 맡길 계획"이라고 설명했다. 소형준은 15일부터 새로운 역할로 팀의 승리를 위해 다시 한 번 마운드에 오른다.