



TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 프로야구 두산 베어스가 오는 15일 서울 잠실구장에서 열리는 KIA 타이거즈와의 홈경기에서 광복 80주년을 기념하는 특별 행사를 마련한다.



두산 구단은 "광복 80년의 의미를 되새기기 위해 다양한 행사를 준비했다"고 밝혔다.

경기 전에는 뮤지컬 배우 윤현선, 김요한, 최진수, 장진수가 무대에 올라 기미독립선언서를 낭독하고, '그날을 기약하며'와 '아름다운 나라' 등 감동적인 곡을 선보인다. 이를 통해 팬들과 함께 광복의 의미를 다시 한 번 되새길 예정이다.

또한, 유튜버 '그려DREAM'과 협업해 제작한 독립운동가 AI 복원 영상이 잠실야구장 전광판을 통해 상영된다. 백범 김구, 윤봉길 의사, 유관순 열사 등 독립운동가들이 팬들 앞에 모습을 드러내며, '독립을 위해 헌신한 하늘의 영웅' 윌로우스 비행학교도 영상으로 소개된다.

이날 행사에는 윌로우스 비행학교 독립유공자 가족 40명이 하이파이브로 선수단을 맞이하며, 경기 전 애국가는 공군사관학교 군악대장 이민정 소령이 부른다.



시구와 시타는 각각 노영탁 독립운동가족 기념사업 대표와 임인자 한국독립운동유산 대표가 맡는다. 노영탁 대표는 노백린 장군의 친손자이며, 임인자 대표는 최초의 광복군 비행장교 박희성 지사의 조카 손녀다.

이번 행사는 야구 팬들에게 뜻깊은 광복 80주년의 의미를 전하며, 역사와 스포츠가 어우러진 특별한 추억을 선사할 예정이다.