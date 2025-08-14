

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 수장이 리그 경기의 국외 개최 가능성을 일축했다.



영국 BBC 등 현지 매체에 따르면, 리처드 마스터스 EPL 최고경영자(CEO)는 14일(한국시간) 인터뷰에서 “정규리그를 해외에서 치를 계획은 전혀 없다. 그런 생각조차 머릿속에 없다”고 못 박았다.



최근 스페인 라리가와 이탈리아 세리에A가 정규리그 해외 개최를 추진하면서 EPL의 입장에 관심이 쏠렸다.

스페인축구협회(RFEF)는 비야레알과 FC바르셀로나의 2025-2026시즌 17라운드를 미국 플로리다주 마이애미 하드록 스타디움에서 열기로 승인했으며, 유럽축구연맹(UEFA)과 국제축구연맹(FIFA)의 허가만 남겨두고 있다.

이탈리아에서는 AC밀란과 코모가 내년 2월 호주 퍼스에서 세리에A 경기를 개최하기 위해 승인 절차를 밟고 있다.

슈퍼컵 대회가 중국, 카타르, 사우디아라비아 등지에서 열린 적은 있으나, 유럽 정규리그 경기가 해외에서 개최된 사례는 아직 없다.

EPL도 2008년 ‘39번째 경기’라는 추가 라운드를 해외에서 치르는 방안을 논의했지만, 팬과 언론의 거센 반발로 무산됐다.

리처드 마스터스는 “EPL의 입장은 변하지 않았다. 해외에서 경기를 치를 계획이 전혀 없다”며 “그건 우리 의제에도 없고 논의 대상이 아니다”라고 강조했다.

이어 “10년 전 시도는 리그의 국제적 성장을 위한 것이었지만, 우리는 디지털 플랫폼, 글로벌 중계 파트너, 미국 여름 시리즈 같은 방식으로 충분히 그 목표를 달성했다. 해외 개최의 필요성은 사라졌다”고 덧붙였다.