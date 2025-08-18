TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 2025 세계배드민턴선수권대회를 약 일주일 앞두고, 한국 배드민턴 대표팀이 2년 전의 영광을 다시 한 번 재현하겠다는 각오를 밝혔다. 박주봉 감독은 18일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 미디어데이에서 “직전 대회에서 역대 최고 성적을 거둔 대표팀을 이끌고 세계선수권에 나서게 돼 부담도 있지만, 마무리 훈련을 잘해 좋은 결과를 내겠다”고 말했다.

이번 대회는 29회째를 맞으며, 오는 25일부터 31일까지 프랑스 파리에서 열린다. 지난해 파리 올림픽으로 인해 세계선수권이 열리지 않아, 직전 대회는 2023년이었다. 당시 한국은 안세영이 여자 단식 금메달을, 서승재-강민혁이 남자 복식 금메달을, 서승재-채유정이 혼합복식 금메달을 차지했다. 또한 김소영-공희용이 여자 복식 동메달을 추가해, 금메달 3개와 동메달 1개로 역대 최고의 성적을 거뒀다.

이번 대회에는 세계 랭킹 1위 안세영과 남자 복식 서승재-김원호 조를 비롯해 총 13명의 선수단이 출전한다. 여자 단식에는 안세영, 심유진, 김가은이, 남자 단식에는 전혁진, 김병재가 나선다. 남자 복식은 서승재-김원호 조가, 여자 복식은 이소희-백하나, 공희용-김혜정 조가 메달에 도전한다. 혼합복식에서는 채유정이 새 파트너 이종민과 함께 2연패에 도전한다.

박주봉 감독은 중국, 일본 등 경쟁국에 비해 선수단 규모는 작지만, 완성도 높은 훈련으로 지난 대회의 영광을 이어가겠다는 의지를 드러냈다. 그는 “합숙 훈련을 마치고 22일 파리로 출국할 예정”이라며, “선수 조합에 변화가 있지만, 2년 전 성과를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

대표팀의 간판 안세영은 “프랑스 파리에서는 항상 좋은 성적을 냈다. 디펜딩 챔피언이지만 새로운 마음가짐으로 임하겠다”고 각오를 밝혔다. 남자 복식 2연패에 도전하는 서승재와, 혼합복식에서 새 파트너와 호흡을 맞추는 채유정 역시 각자의 목표를 향한 의지를 다졌다.

한국 배드민턴 대표팀이 새로운 조합과 변화 속에서도 다시 한 번 세계 정상에 오를 수 있을지 기대가 모아진다.