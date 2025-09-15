TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 평창군이 오는 10월 22일부터 25일까지 열리는 ‘2025 세계올림픽도시연맹 총회’의 성공적인 개최를 위해 본격적인 준비에 돌입했다. 15일 열린 추진보고회에는 군수와 부군수, 국장단 등 주요 부서장들과 2018평창기념재단, 평창유산재단, 행사 용역기관 관계자 등 30여 명이 참석해 총회 추진 상황과 세부 실행 계획을 꼼꼼히 점검했다.

이번 보고회에서는 2025 총회 세부 프로그램 운영계획, 올림픽 유산시설 투어, 한국 문화 체험, 안전 관리 대책 등이 집중적으로 논의됐다. 또한, 관계 기관과의 협업 체계를 한층 강화해 성공적인 행사 개최를 위한 준비에 만전을 기하고 있다.

세계올림픽도시연맹 총회는 전 세계 올림픽 개최도시 대표와 IOC 관계자, 국제스포츠 전문가들이 한자리에 모이는 국제회의다. 평창군은 2018 평창동계올림픽과 2024 강원동계청소년동계올림픽의 성공적 개최 경험을 바탕으로 이번 총회를 유치했으며, 글로벌 스포츠 도시로서의 위상을 높이기 위해 힘쓰고 있다.

심재국 평창군수는 “이번 총회는 올림픽 개최 도시 평창의 유산 활성화 사례를 세계에 알릴 소중한 기회”라며 “참석자들이 평창에서 K-문화를 직접 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하고, 무엇보다 안전한 행사가 될 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 강조했다.