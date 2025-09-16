TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | LG 트윈스의 내야수 구본혁이 데뷔 후 처음으로 외야수, 그것도 좌익수로 선발 출전한다. 16일 수원 케이티위즈파크에서 열린 kt wiz와의 경기에서 구본혁은 8번 타자 좌익수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 최근 타격감이 절정에 달한 구본혁의 공격력을 최대한 활용하기 위한 LG의 파격적인 선택이다.

구본혁은 8월 이후 74타수 26안타, 타율 0.351로 맹타를 휘두르고 있다. 염경엽 감독은 "타격감이 좋은데 계속 쉬게 할 수만은 없다. 8월부터 누구보다 잘 치는데 못 쓰는 건 팀에 전력 손실"이라며 구본혁의 외야 기용 배경을 설명했다. 실제로 구본혁은 시즌 중반인 7월부터 외야수 연습을 시작했고, 염 감독은 "기본적으로 뜬공을 잘 잡고, 플라이를 쫓아가는 범위가 넓어 외야도 충분히 소화할 수 있다"고 평가했다.

LG의 주전 좌익수 김현수가 부상으로 지명타자로 나서면서, 최근 좌익수 자리는 최원영, 천성호, 박관우, 김현종 등 다양한 선수들이 번갈아 맡았다. 하지만 확실한 주전이 나타나지 않으면서 구본혁에게도 새로운 기회가 주어졌다. 한편, 최근 1군에 복귀한 홍창기는 이날까지 대타로 대기하며, 17일 수원 kt전부터는 지명타자로 선발 복귀할 예정이다. 염 감독은 "승부처가 되면 구본혁 타순에 홍창기가 나간다고 보면 된다. 시즌 초반이라면 구본혁에게 더 많은 기회를 주겠지만, 지금은 팀 성적이 우선"이라고 밝혔다.

구본혁의 첫 외야수 도전이 LG의 좌익수 고민을 해결할 수 있을지 팬들의 관심이 쏠리고 있다.