국가대표 선수들, 코번트리 IOC 위원장 생일에 특별 영상 메시지 전달

대한체육회, SNS 통해 코번트리 위원장 생일 축하
유승민 회장도 직접 영상에 참여해 축하 메시지 전해

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 대한체육회가 커스티 코번트리(42·짐바브웨) 국제올림픽위원회(IOC) 위원장의 생일을 맞아 특별한 영상 편지를 준비했다. 16일, 대한체육회는 코번트리 위원장의 생일을 기념해 인스타그램 등 공식 SNS 채널에 국가대표 선수들이 총출동한 영상을 공개했다.

이 영상에는 배드민턴의 안세영, 태권도의 김유진, 유도의 김민종, 경영 대표팀, 쇼트트랙의 최민정 등 다양한 종목의 국가대표 선수들이 차례로 등장해, “코번트리 위원장님, 오늘은 당신에게 특별한 날입니다. 따뜻한 마음을 담아 축하를 보냅니다. 생일 축하합니다”라는 메시지를 전했다.

이어 유승민 대한체육회 회장도 영상에 등장해 “올 한 해도 건강과 행복, 그리고 큰 성과가 함께 하길 기원합니다. 로잔에서 뵙겠습니다”라며 축하 인사를 건넸다.

코번트리 위원장은 올해 3월, IOC 역사상 최초의 여성, 아프리카 대륙 출신이자 최연소 위원장으로 당선돼 화제를 모았다.

