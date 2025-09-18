

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 약물과 기술 규제에서 벗어난 파격의 스포츠 대회, 인핸스드 게임즈(Enhanced Games)가 내년 5월 24일 미국 네바다주 라스베이거스에서 첫 대회를 열 예정이다.



이 대회는 오직 기록 달성에만 집중하며, 세계도핑방지기구(WADA)가 금지하는 약물 복용과 각 종목 단체가 불허하는 첨단 장비 사용을 모두 허용해 큰 논란을 불러일으키고 있다.

인핸스드 게임즈는 호주 사업가 에런 드수자가 기획했으며, 도널드 트럼프 미국 대통령의 아들 트럼프 주니어가 투자했다는 소식도 전해졌다.

대회에서는 수영, 육상, 격투기 등에서 약물 사용이 허용되며, 각 종목 1위에게는 50만 달러(약 6억 9천만 원), 육상 100m와 수영 자유형 50m 세계기록을 경신하면 100만 달러(약 13억 8천만 원)의 상금이 주어진다.

이미 세계적인 선수들의 출전 선언이 이어지고 있다. 미국 육상 스타 프레드 컬리와 영국 수영 선수 벤 프라우드가 대표적이다. 컬리는 도쿄 올림픽 100m 은메달, 파리 올림픽 동메달을 딴 정상급 스프린터로, 최근 도핑 소재지 위반으로 자격 정지 처분을 받았지만, 인핸스드 게임즈 출전을 공식 발표했다. 프라우드는 세계선수권 13회 우승 경력을 가진 단거리 수영 선수로, 은퇴를 고민하다 현실적인 상금에 이끌려 출전을 결심했다.

이 대회에 대해 WADA와 세계육상연맹 등은 선수 건강을 무시한 무책임한 행사라며 강하게 비판하고, 출전 선수에게 장기 출장 정지 처분을 경고했다. 이에 인핸스드 게임즈 주최 측은 WADA 등 3개 단체를 상대로 8억 달러 규모의 반독점 소송을 제기하는 등 정면 대응에 나섰다.

주최 측은 "마약 복용은 금지하며, 선수 건강도 최우선으로 고려하겠다"고 밝혔지만, 기존 스포츠계와의 충돌은 불가피해 보인다. 인핸스드 게임즈는 선수의 잠재력을 극대화하고, 그에 걸맞은 보상을 제공하겠다는 입장을 고수하고 있다.

한편, 영국수영연맹은 프라우드의 출전 선언 직후 모든 지원을 중단한다고 발표했다.

인핸스드 게임즈는 앞으로 더 많은 선수들의 문의가 이어지고 있다며, 논란이 더욱 커질 것을 예고했다.