TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국프로축구연맹과 K리그2 부산 아이파크가 어린이들을 위한 특별한 축구 행사, 'K리그 퓨처스 축구 페스티벌'을 개최한다.

이번 행사는 6월 20일 부산 강서체육공원 축구장에서 열리며, 부산을 비롯해 대구FC, 경남FC 등 경상권 K리그 구단 소속 초등부 선수 250명이 참여할 예정이다.

축구를 사랑하는 어린이들을 위해 전 국가대표 조원희와 부산 출신의 박종우, 안병준, 여름 등 유명 선수들이 직접 나서서 슈팅, 패스, 볼 컨트롤, 드리블 등 다양한 훈련을 지도한다.

부산의 현역 선수들도 함께 참여해 어린이들과 소통하며 축구의 즐거움을 전할 계획이다.

한국프로축구연맹은 이번 부산 행사를 시작으로, 앞으로 다른 구단 연고지에서도 'K리그 퓨처스 축구 페스티벌'을 이어갈 방침이다.

프로축구연맹 관계자는 "축구를 통한 교류의 좋은 사례가 될 것"이라며, "더 많은 어린이들이 축구를 즐기고 경험할 수 있도록 기회를 넓혀가겠다"고 밝혔다.