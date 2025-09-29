

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 온라인뉴스팀 | '바람의 손자' 이정후(27, 샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그(MLB) 2년 차 시즌을 성공적으로 마치고 고국 땅을 밟는다.

이정후의 국내 매니지먼트사 리코 스포츠에 따르면, 이정후는 9월 30일 오후 5시 20분 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국할 예정이다.

지난해 샌프란시스코와 6년 1억 1300만 달러에 계약하며 빅리거가 된 이정후는 첫 시즌인 2024년, 시즌 초반 어깨 부상으로 조기 마감하는 아픔을 겪었다.

반면, 올 시즌은 부상 없이 정규시즌 162경기를 완주하는 데 성공하며 건강에 대한 우려를 말끔히 씻어냈다.





이정후는 올 시즌 타율 0.266(560타수 149안타), 8홈런, 55타점, 10도루의 준수한 성적을 남겼다. 아쉽게도 소속팀 샌프란시스코는 81승 81패, 내셔널리그 서부지구 3위로 포스트시즌 진출이 좌절됐다.

이정후는 귀국 직후 기자회견을 통해 빅리그 2년차 시즌의 소회를 직접 밝힐 예정이며, 이후 잠시 휴식기를 가진 뒤 곧바로 다음 시즌 준비에 돌입한다.