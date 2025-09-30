TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국스포츠에이전트협회가 프로축구 K리그1 구단 수 확대 방안에 대해 적극적인 찬성 입장을 30일 발표했다.



한국프로축구연맹은 지난 23일 공청회를 열고 K리그1을 현행 12개 구단에서 16개 구단 체제로 확대하는 방안을 논의했다.



한국스포츠에이전트협회는 공식 입장문을 통해 K리그1 구단 확대는 단순히 숫자를 늘리는 것이 아니라, 한국 프로축구 전체에 새로운 도약의 발판이 될 것이라고 강조했다.

협회는 구단 수가 늘어나면 선수들에게 더 많은 계약 기회가 열릴 뿐 아니라, 신인 선수와 유망주들이 프로 무대에서 성장할 수 있는 기반이 마련된다고 설명했다. 이는 곧 한국 축구의 저변 확대와 선수들의 직업 안정성 강화로 이어질 수 있다는 전망이다.

또한 팬들에게는 더 많은 경기와 치열한 경쟁을 즐길 수 있는 환경이 조성되어, 최상위 수준의 프로축구를 직접 경험하고 몰입할 기회가 확대된다고 덧붙였다. 방송, 스폰서십, 관중 수입 등 축구 산업 전반에 긍정적인 파급 효과가 기대되며, 선수, 구단, 팬, 에이전트가 함께 성장하는 선순환 구조가 만들어질 수 있다는 점도 강조됐다.