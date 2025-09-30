

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 31일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 키움 히어로즈와 LG 트윈스의 경기에서, LG 트윈스는 선발 투수 손주영의 몸살감기로 인해 뜻밖의 변수를 맞이했다. 손주영은 이날 몸살감기로 선발 등판이 어려워지면서, 링거를 맞고 늦게 구장에 도착해 몸 상태를 점검했다. 염경엽 감독은 "손주영이 괜찮다고 하면 경기 후반에 투입할 예정이지만, 상태가 좋지 않으면 출전시키지 않겠다"고 밝혔다.

이에 따라 LG는 왼손 투수 송승기를 선발로 예고했다. 원래 선발 순서는 송승기 다음이 손주영이었으나, 손주영의 컨디션 난조로 인해 선발 계획에 변화가 생겼다. 손주영은 지난 25일 울산 롯데 자이언츠전에서 7이닝을 76구로 소화하며 좋은 컨디션을 보여줬지만, 갑작스러운 몸살로 인해 이날 등판 여부가 불투명해졌다.

LG는 이날 경기에서 주전 2루수 신민재도 휴식을 취하게 하고, 구본혁을 선발 2루수로 기용했다. 염 감독은 "신민재가 최근 지친 기색이 보여 휴식을 줬다"며 선수 관리에 신경을 쓰는 모습을 보였다. 또한 최근 부진으로 선발에서 제외됐던 문보경은 4번 타자로 복귀했다. 문보경은 전날 경기에서 대타로 나와 단타를 기록하며 반등의 계기를 마련했다.

정규시즌 1위 확정을 앞두고 있는 LG 트윈스는 마지막까지 변수와 고심 속에 경기를 준비하고 있다. 염경엽 감독은 "야구는 생각대로 흘러가지 않는다"며, 예상치 못한 상황에 대한 아쉬움을 드러냈다.