

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 박해리 기자 | 내년 U-23 아시안컵을 앞두고 조직력을 다지고 있는 한국 22세 이하(U-22) 축구대표팀이 잇따른 부상 악재로 전력 변동을 겪었다.

대한축구협회는 10일 “강상윤(전북 현대)이 오른쪽 발목 염좌로, 이현용(수원FC)은 갈비뼈 부상으로 판다컵 출전이 어렵게 돼 대전하나시티즌의 김한서와 강원FC의 조현태를 대체 발탁했다”고 밝혔다.

앞서 대표팀은 중앙 수비수 김지수(카이저스라우테른)가 햄스트링 부상으로 낙마해 공격수 정승배(수원FC)를 긴급히 불러들이는 등 이미 한 차례 전력 교체를 단행한 바 있다. 이번 추가 부상으로 인해 대표팀은 세 명의 새 얼굴을 투입하게 됐다.

이민성 감독이 이끄는 U-22 대표팀은 내년 1월 열릴 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하 아시안컵을 목표로 전력을 점검하고 있다. 이번 중국 판다컵 2025는 실전 감각을 끌어올릴 중요한 무대다.

대표팀은 대회 기간 중국 청두에서 머물며 12일 우즈베키스탄, 15일 중국, 18일 베트남과 차례로 맞붙는다.

이번 대회는 아시안컵 본선을 대비해 전술 완성도와 선수 기용 폭을 넓히는 ‘리허설’ 성격을 지닌다.

대전의 공격형 미드필더 김한서는 빠른 전환 능력과 넓은 시야를 바탕으로 최근 K리그에서 꾸준히 성장세를 보이고 있으며, 강원의 수비수 조현태는 안정된 빌드업과 투지 넘치는 수비로 주목받고 있다.

대표팀은 10일 오후 청두로 출국해 첫 경기 준비에 돌입했다.