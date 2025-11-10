TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 프로야구 SSG 랜더스 내야수 김찬형(27)이 현역 은퇴를 결정했다.

SSG 구단은 10일 “김찬형 선수가 선수 생활을 마무리하고 싶다는 뜻을 전달해왔으며, 구단은 이를 존중해 한국야구위원회(KBO)에 임의해지를 신청했다”고 밝혔다. 이어 “2차 드래프트를 앞두고 선수의 의사를 최대한 존중한 절차였다”며 “김찬형의 미래를 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.

김찬형은 경남고를 졸업하고 2016년 NC 다이노스에 입단하며 ‘대형 유격수 유망주’로 기대를 모았다. 정교한 타격으로 2할대 후반 타율을 기록하며 가능성을 보였으나, 수비 불안이足목을 잡아 주전 도약에는 실패했다.

2021년 시즌 중 SSG로 트레이드된 그는 같은 해 88경기에 출전하며 프로 입단 후 최다 출전 기록을 세웠다. 빠른 발과 공격적인 성향으로 팀 내 멀티 플레이어로 활약했지만, 이후 주전 경쟁에서 점차 입지가 좁아졌다.

지난 시즌(2024년)에는 1군 5경기 출전에 그쳤고, 올해는 44경기에서 타율 0.178을 기록하며 시즌을 마무리했다. 통산 성적은 370경기 타율 0.238, 145안타, 5홈런, 45타점이다.

SSG 구단 관계자는 “김찬형은 언제나 성실하고 팀을 위해 헌신했던 선수였다”며 “그의 새로운 도전에 진심 어린 박수를 보낸다”고 말했다.

프로 무대에서 9년을 보낸 김찬형은 이제 유니폼을 벗고 제2의 인생을 준비한다. 팬들과 동료들은 “끝까지 포기하지 않았던 선수”로 그를 기억하며, 그의 새 출발을 응원하고 있다.