그외 스포츠

모마·강소휘·타나차 완전체…한국도로공사, 초반 독주 체제 가속

모마·강소휘·타나차 득점 톱10 동시 진입…리그 최강 화력 구축
미들블로커진 김세빈·이지윤 성장세로 전력 안정감 강화
흥국생명·현대건설·GS칼텍스 차례로 제압하며 선두 경쟁 주도

 

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 |  여자 프로배구 한국도로공사가 정규리그 초반 거침없는 상승세를 이어가며 선두를 굳히고 있다.

 

도로공사는 12일 대전에서 열린 정관장과의 경기에서 3-0 승리를 거두며 시즌 6승 1패를 기록, 6연승으로 리그 1위를 유지했다. 개막전 패배 이후 단 한 번의 흔들림 없이 선두 경쟁팀들을 모두 넘어서며 독주 체제를 형성하고 있다.

 

최근 1개월 사이 도로공사는 흥국생명, 현대건설, GS칼텍스 등 강팀을 차례로 꺾으며 전력을 입증했다. 1라운드에서 불안 요소가 없다는 평가가 나오면서 올 시즌 초반 가장 안정적인 팀으로 꼽히고 있다.

 

상승세의 중심에는 세 공격수로 구성된 공격 삼각편대가 있다. 외국인 거포 모마는 누적 득점 200점을 넘기며 2위권에 올라 있고, 강소휘와 타나차 역시 각각 득점 상위권을 유지하며 팀 화력을 이끌고 있다. 세 선수가 동시에 득점 톱10에 이름을 올린 팀은 올 시즌 도로공사가 유일하다.

 

특히 모마는 지난 1일 GS칼텍스전에서 한 경기 45점을 몰아치며 외국인 선수 맞대결에서 압도적인 공격력을 보여줬다. 타나차는 12월 SEA게임 태국 대표 차출이 불발되면서 전력 이탈 없이 시즌을 소화할 수 있게 됐다.

 

센터진 역시 견고하다. 김세빈은 블로킹 부문 1위에 올라 있으며, 부상으로 이탈한 배유나의 공백은 신인 이지윤이 빠르게 메우고 있다. 이지윤은 데뷔 첫 경기에서 두 자릿수 득점을 기록하며 중앙에서 꾸준한 활약을 이어가고 있다.

 

세터 운영에서도 안정감이 돋보인다. 베테랑 이윤정과 2년 차 김다은이 번갈아 투입되며 경기 흐름을 흔들림 없이 정리했고, 리베로 문정원은 수비 라인을 안정시키며 팀 전체 밸런스를 맞추고 있다.

도로공사는 오는 27일 페퍼저축은행과의 홈경기에서 승리할 경우 6개 전 구단을 상대로 모두 1라운드 승리를 확보하게 된다. 초반 흐름을 유지한다면 2022-2023시즌의 우승 감동을 다시 재현할 수 있을 것이라는 기대가 커지고 있다.

임재현 기자의 전체기사 보기

Copyright TSN KOREA (The Sporting News Korea). All rights reserved.

