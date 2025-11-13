TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 한국 야구대표팀 이진영 타격 코치가 19년 전 ‘국민 우익수’로 불리게 한 도쿄돔을 다시 찾았다. 그는 대표팀 선수들의 안전을 먼저 챙기며 “다이빙은 금지”라고 웃어 보였다.

이 코치는 2006년 WBC 일본전에서 니시오카 쓰요시의 우측 깊숙한 타구를 전력 다이빙으로 잡아내며 명장면을 남겼다. 한국은 이승엽의 홈런으로 3-2 승리를 거뒀고, 이진영은 국민적 사랑을 받는 ‘국민 우익수’ 별명을 얻었다.

13일 일본 도쿄돔에서 훈련을 지휘한 그는 “시설이 예전보다 좋아졌지만 잔디는 그때처럼 딱딱하다”며 “우리 선수들은 다이빙 금지”라고 웃으며 말했다.

이어 “그때 공을 잡았던 순간은 아직도 기억난다. 숨이 안 쉬어질 정도였다. 당시엔 아무렇지 않은 척했지만 속으로는 고통을 참았다”고 회상했다.

대표팀 외야수 안현민도 그라운드 상태에 대해 주의를 당부했다. 그는 “도쿄돔 그라운드가 더 좋을 줄 알았는데 생각보다 딱딱하다”며 “인조 잔디가 덜 미끄러지고 부상 위험이 있어 수비 시 신중해야 한다”고 말했다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 오는 평가전과 WBC 준비를 위해 현지 적응 훈련을 이어가고 있다. 이 코치는 “선배들이 만든 문화를 후배들이 잘 이어가고 있다”며 팀 분위기에 만족감을 드러냈다.