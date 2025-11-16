

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 임재현 기자 | 프로야구 SSG 랜더스가 일본 대표팀 출신 투수 다케다 쇼타(32)를 아시아 쿼터 선수로 영입했다.

SSG는 16일 다케다와 연봉 20만달러에 계약했다고 밝히며 내년 선발진 보강을 위한 즉시 전력감 확보에 성공했다.

다케다는 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 2012년부터 2023년까지 217경기에 등판해 66승 48패, 평균자책점 3.33을 기록한 베테랑이다. 2015년 13승, 2016년 14승을 거두며 안정적인 선발 자원으로 활약했고, 2015 프리미어12·2017 WBC 등 국제대회에서도 일본 대표로 나섰다.

그는 지난해 4월 팔꿈치 수술을 받은 뒤 1군 전력에서 제외됐지만, SSG는 올해 8월 일본프로야구 2군 경기를 직접 관찰해 회복 상태를 점검하고 영입을 확정했다.

구단은 “선발 로테이션을 소화할 수 있는 컨디션이며 자기 관리가 철저해 젊은 투수들에게 긍정적 영향을 줄 것”이라고 평가했다.

다케다는 “새로운 도전에 기회를 준 SSG에 감사하다”며 내년 1월 스프링캠프에서 팀 훈련에 합류할 예정이다.

KBO리그는 2026시즌부터 구단별로 한 명씩 보유할 수 있는 아시아 쿼터 제도를 도입했다. 최대 20만달러의 비용 내에서 아시아권 선수를 영입할 수 있다.

다케다는 이 제도를 통해 KBO에 진입한 세 번째 사례다. 앞서 한화는 대만 투수 왕옌청을, kt는 일본 독립리그 출신 스기모토 고우키를 영입한 바 있다.