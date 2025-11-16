

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 잉글랜드의 벽을 넘지 못하고 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 16강 진출에 실패했다.

백기태 감독이 이끄는 대표팀은 15일 카타르 도하 어스파이어존에서 열린 32강전에서 잉글랜드에 0-2로 패하며 대회를 마무리했다.

한국은 경기 시작 직후 결정적인 기회를 만들었다.

킥오프 1분도 지나지 않아 김도연이 상대 수비를 제치고 골망을 흔들었지만, 주심이 몸싸움 과정의 반칙을 선언해 득점이 취소됐다. 전반 3분 김예건의 크로스를 받은 김도현의 슛도 크로스바를 넘기며 선제골 기회를 살리지 못했다.

기회 뒤에는 위기도 이어졌다. 골키퍼 박도훈이 잉글랜드의 연이은 중거리 슈팅을 막아내며 버텼지만, 전반 28분 오른쪽 측면 컷백이 수비수 정희섭의 몸에 맞고 굴절돼 자책골이 되면서 균형이 깨졌다.

잉글랜드는 전반 35분 브래들리 부로우스의 크로스를 리건 헤스키가 헤더로 연결해 2-0으로 점수를 벌렸다.

한국은 후반 시작과 동시에 선수 교체를 단행하며 공격 변화를 시도했지만, 잉글랜드의 압박을 뚫지 못하고 단 한 골도 만회하지 못한 채 경기를 마쳤다.

한국은 역대 최고 성적인 8강(1987·2009·2019년) 재현에 실패했고, 잉글랜드전 무승 기록도 이어갔다.

올해부터 대회가 매년 열리고 참가국이 48개로 확대되면서 경쟁 수준도 높아졌지만, 한국은 조별리그 2위로 32강까지 올라온 뒤 잉글랜드를 넘지 못하며 아쉬움을 남겼다.