TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장우혁 기자 | 스코틀랜드가 덴마크를 상대로 후반 추가시간 두 골을 몰아쳐 짜릿한 역전극을 완성하며 28년 만에 월드컵 본선 티켓을 확보했다.

스코틀랜드는 19일 글래스고 햄던 파크에서 열린 2026 북중미 월드컵 유럽예선 C조 최종전에서 후반 막판 폭발력을 앞세워 4대 2로 승리하고 조 1위에 올랐다.

경기 시작은 스코틀랜드가 주도했다. 전반 3분 스콧 맥토미니가 페널티지역 정면에서 환상적인 바이시클 킥으로 선제골을 넣으며 분위기를 끌어올렸다. 전반을 1대 0으로 마친 뒤 후반에는 덴마크가 라스무스 호일룬의 페널티킥으로 균형을 맞췄다.

덴마크는 후반 16분 크리스텐센이 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 놓였다. 스코틀랜드는 이후 적극적인 공격으로 흐름을 이어갔다. 후반 33분 섕클랜드가 코너킥 상황에서 추가골을 기록하며 다시 앞서갔고, 덴마크는 도르구의 재동점골로 끝까지 맞섰다.

후반 45분이 지나고 추가시간 6분이 주어지자 조 1위를 가르는 마지막 승부가 펼쳐졌다. 무승부일 경우 덴마크가 직행권을 확보하는 상황에서 스코틀랜드는 포기하지 않았다. 후반 추가시간 3분 티어니가 중거리 슈팅으로 역전을 만들어냈고, 5분 뒤 맥린이 쐐기골을 넣으며 경기를 마무리했다.

이 승리로 스코틀랜드는 승점 13을 기록해 덴마크를 제치고 조 1위에 올라 월드컵 본선에 직행했다. 스코틀랜드가 월드컵 무대를 밟는 것은 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만이다.